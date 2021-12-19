Bakan Koca duyurdu! Didim Devlet Hastanesi’nde doktora saldıran şahıs yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis tarafından rapor için acile getirilen şahsın saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan doktorun kaşına 5 dikiş atılırken, savcılığa sevk edilen saldırgan T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BAKAN KOCA İSYAN ETTİ

Yaşanan olayın ardından saldırganın serbest bırakılmasına dikkat çeken Bakan Koca, "Didim Devlet Hastanesi'nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız" dedi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Bakan Koca, saldırganın yakalandığını duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ediyoruz."