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Giriş Tarihi: 19.12.2021 18:49 Son Güncelleme: 19.12.2021 19:03

Bakan Koca'dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması

Bakan Koca’dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın Didim ilçesinde polisler tarafından alkol muayenesine getirilen Tahir D.'nin doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, "Arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması
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