Bakan Koca’dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Didim'de alkollü şahıs doktora kafa atıp kaşını yardı! Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video