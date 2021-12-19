Bilal Erdoğan: Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim insanı olmaya teşvik edilmesini amaçlıyoruz

"İLMİ YAYMA AMACINA HİZMET ETTİ, ETMEYE DEVAM EDİYOR"

İlim Yayma Vakfı'nın tarihinden söz eden Erdoğan, "70 yıllık bu kutlu yürüyüş kendilerini ilmi yaymaya vakfetmiş, güzel insan yetiştirmeye adamış, bir grup mümtaz şahsiyetin fedakar çalışmaları sonucunda bugünlere gelmiştir. İrfan okullarıyla, yurtlarıyla, burslarıyla, yayınlarıyla ilim ve irşat faaliyetleriyle bu büyük aile ilmi yayma amacına hizmet etti, etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı'ndan burs aldıktan sonra bugün hayatlarına akademisyen olarak devam eden 500'ün üzerinde ismi tespit ettiklerini söyleyen Erdoğan, bir davet gönderdiklerini ve 100'ün üzerinde akademisyenin katıldığı bir istişare toplantısı yaptıklarını aktardı.

Ödülleri belirlerken bilimsel değerlendirme kriterlerini ve ilkelerine uygun bir sürecin oluşturulduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: