Birlikte kazanalım kalkınalım büyüyelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye'nin ev sahipliğinde 3'üncüsü yapılan Türkiye-Afrika
Ortaklık Zirvesi'nde konuştu. Zirvenin ardından Afrika Birliği
Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi
ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın zirvedeki hitabında ve sonrasındaki basın açıklamasındaki sözlerinin satırbaşları:
Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık temasıyla düzenlediğimiz zirvemizde kabul ettiğimiz bildiri ve ortak eylem planıyla Afrika'yla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık. 2005'te 12 olan büyükelçilik sayımız 2021'e geldiğimizde 43'e yükseldi. Hedefimiz inşallah bu sayıyı ilk etapta 49'a çıkarmak. Bu süre içinde Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da 10'dan 37'ye ulaştı. Yine aynı dönemde ikili ticaretimizin gelişmesinde önemli rol oynayan ticaret müşavirliklerimizin sayısını da 6'dan 38'e çıkardık. Bugünkü zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Zorlu salgın şartlarına rağmen başarıyla icra ettiğimiz bu zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerinde kritik bir eşiği daha aştığımıza inanıyorum.
5 yılda kıtanın eğitim, sağlık, tarım ve insan kaynakları kapasitesinin artırılmasına yönelik fikir teatisinde bulunuldu, atılabilecek adımlar ele alındı. Biz Afrika'yla birlikte kazanalım, birlikte kalkınalım, birlikte büyüyelim, insanlarımızın refahını birlikte artıralım istiyoruz. Türkiye olarak Afrika içi ticaretin geliştirilme çabalarını destekliyoruz. Kıtayla iş yapan firmalarımızı yerelleşme hususunda teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
Bu arada Başkan Erdoğan, Afrikalı gençlerle bir araya geldiği programa ilişkin video paylaştı. Videoda konuşan Çad Cumhuriyeti'nden gelen genç, "Daha adil bir dünya için biz varız" dedi.
FETÖ'YLE MÜCADELEYE DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR
Türk demokrasisine kasteden FETÖ
'nün iltisaklı şahıs ve kurumlarının halen bazı Afrika ülkelerinde merci bulduklarını Afrikalı dostlarımızın dikkatlerine bir kez daha getirdim. Bugüne kadar FETÖ'yle mücadelemize destek olan, bu terör örgütünün faaliyetlerini yasaklayan, örgütle iltisaklı eğitim kurumlarını Maarif Vakfı'mıza devreden veya kapatan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tutumun diğer ülkeler tarafından da benimsenmesi haklı beklentimizdir.
TÜRKİYE, AFRİKA'YA HİÇBİR ZAMAN SIRTINI DÖNMEDİ
Afrika'ya yönelik oryantalist bakışı reddediyoruz. Türkiye, Afrika'ya ve Afrika halklarına hiçbir zaman sırtını dönmedi. Biz Afrika ile kalkınmanın, kazanmanın gayretindeyiz. İkili ticareti önce 50 milyar, sonra 75 milyar dolara taşıyacağız.
15 MİLYON DOZ AŞIYI AFRİKA İLE PAYLAŞACAĞIZ
Afrika nüfusunun sadece yüzde 6'sının koronavirus aşısı vurulmuş olması insanlık adına yüz kızartıcı. Biz, Turkovac'ı insanlığın hizmetine sunacağız, 15 milyon doz aşıyı paylaşacağız.
GELECEĞE DAMGA VURACAĞIZ
Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi icin güç birliği yapmalıyız. Yapacağımız işler ve alacağımız kararlarla, ilişkilerimizin geleceğine damga vuracağız.
16 TÜRK DEVLETİNİN ASKERLERİYLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 16 Türk devletini simgeleyen askerlerle birlikte zirveye katılan liderleri karşıladı. Liderler 'Yatırımlar' temalı çalışma yemeğinde bir araya geldi.
TİCARET İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısının ardından, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Genel Sekreteri Wamkele K. Mene arasında ticarette işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalandı.
NİTELİKLİ İŞLERİNİ BİLMEYEN ÜLKE YOK
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi:
Türkiye,
Afrika kıtasına yaptığı yatırımlar
konusunda devasa adımlar
attı. Halihazırda Afrika'da Türk
özel sektörünün cesaretini, yaptığı
nitelikli işleri bilmeyen ülke
yoktur. Türk yatırımcılarla çok
etkili işbirlikleri hayata geçirildi.
Bugün burada yaptıklarımız da
aslında yapılanların pekiştirilmesi
ve sağlamlaştırılması için atılmış
adımlardır. Türkiye, Afrika kıtasına
ilgi gösteren ve yanımızda duruş
sergileyen bir ülkedir. Bu anlaşmalarımız
tarihe geçecek niteliktedir.
Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşim,
Afrika halkları adına size teşekkür
ediyorum.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRDÜ
Başkan Erdoğan dün Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane, Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ayrı ayrı görüştü. Öte yandan Erdoğan, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüşerek Katar halkına tebriklerini iletti.