Eğitim projesine 21 bini aşkın başvuru

Emine Erdoğan
'ın öncülüğünde AK Parti
Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan 'Nerede Kalmıştık' projesi ile herhangi bir sebeple okuma hayali yarım kalan kadınlar okula kavuştu. Projeye rekor başvuru yapıldı. 81 ilde uygulanan 'Nerede Kalmıştık' projesiyle eğitim hayatına kaldığı yerden devam eden 17 bin 461 kadın Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptırdı. Bu yıl Açık İlköğretim Okullarına ve okuma yazma kurslarına kayıt yaptıran kadınların sayısı 3 bin 715 kişi oldu. Toplamda 21 bin 176 kadın yarım kalan eğitimlerine devam etmeye başladı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir
, "Topyekûn kalkınma ve büyük Türkiye hayalimizi hep beraber kadınlarla birlikte gerçekleştirelim istiyoruz. Yeni dönem faaliyetlerimizi de iki temel üzerine kurduk. Biri kadını girişimcilik ya da iş gücü piyasasına katılımıyla güçlendirmek. Bir diğeri de yarım bıraktığı eğitimini tamamlaması. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki projemizle kadınların o içindeki eğitim ukdesini gidermek istiyoruz" dedi.