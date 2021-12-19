Giriş Tarihi: 19.12.2021

Fiyatların yükselmesi ekonomik suikastla bağlantılı ANKARA

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Fiyatların yükselmesi, faiz-döviz kuru arasındaki ilişkiyle değil, vatana ve millete yönelik ekonomik suikastla bağlantılıdır. Stok ByLock’çuları da acilen deşifre edilmeli