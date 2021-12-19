İklim değişikliğiyle mücadele milletlerin işbirliğiyle kazanılır

Emine Erdoğan
, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika
Ortaklık Zirvesi kapsamında düzenlenen "Gezegenimiz İçin El Ele: İklim Tartışmasında Afrikalı Seslerin Duyurulması" panelinde konuştu.
EŞİKTEYİZ:
İklim değişikliğinde tam olarak bir dönemecin eşiğindeyiz. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin yayınladığı son raporda bu durum "İnsanlık için kırmızı kod" olarak değerlendiriliyor. Raporun, tüm dünya için hayati bir çağrı olduğunu düşünüyorum.
OMUZLARIMIZDA AĞIR BİR SORUMLULUK VAR:
İklim değişikliği sorunlarıyla mücadele edebilecek son nesil olduğumuzu bilmek, omuzlarımıza ağır bir sorumluluk yükledi. Unutmamalıyız ki, attığımız ve atmadığımız her adım, geleceğin dünyasını şekillendiriyor. Afrika'daki çocuklar, iklim değişikliğinden en çok etkilenme risk grubundalar. 240 milyon çocuk kıyı taşkınlarına, 400 milyon çocuk kasırgalara, 815 milyon çocuk kurşun kirliliğine, 820 milyon çocuk sıcak hava dalgasına, 920 milyon çocuk su kıtlığına ve 1 milyar çocuk artan hava kirliliğine yüksek oranda maruz kaldı. İklim değişikliği 2050'ye kadar Afrika'da 86 milyon insanı yerinden edecek. Bu göçleri, iklim değişikliğinin etkileri olan su kıtlığı, düşük mahsul, deniz seviyesinin yükselmesi ve yüksek sıcak dalgaları gibi nedenler tetikliyor. İklim değişikliğiyle mücadele ancak uluslararası toplum senkronize bir şekilde hareket ederse kazanılabilir. Yani insanlığın ortak geleceği tartışmasız olarak, milletlerin işbirliğine bağlıdır.
ÖNDE GELEN AKTÖRLERDEN BİRİ TÜRKİYE OLACAK:
Türkiye de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Kısa bir süre önce ilan ettiğimiz "2053 Sıfır Net Emisyon" hedefimiz, en başta, iklim değişikliğiyle mücadelede önde gelen aktörlerden biri olma niyetimizi açıklıyor. Ayrıca, herkes için adil bir dünyanın bugününü ve yarınını inşa edebileceğimize dair inancımızı gösteriyor.
TOPLUMUMUZ ARTIK BİLİNÇLİ TÜKETMEYİ BİR YAŞAM TARZI HALİNE GETİRDİ:
2017'de başlattığımız Sıfır Atık Projesi
'nde kararlı adımlarla ilerledik ve güçlü kazanımlar elde ettik. "Sıfır Atık Projesi" sanayi toplumlarının ortak kültürü olan 'kullan-at' anlayışını dönüştürecek bir adımdır. Döngüsel ekonominin insanlara kazandırdığı bir anlayış olan 'yeniden kullan-geri dönüştür' modeliyle büyük bir değişime imza attık. Toplumumuzda, bilinçli tüketmenin, az atık oluşturmanın ve atığı yerinde ayrıştırmanın yaşam tarzı haline gelmeye başladığını görüyoruz.
DÜNYA ORTAK EVİMİZ:
2019'da "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi" uygulamasıyla plastik poşet kullanımında yüzde 75'lik bir azalma gerçekleşti. Bu azalma 354 bin ton plastik atığın oluşumunu, 14 bin 640 ton sera gazı salımını engelledi. 2023 hedefimiz, sıfır atığı tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, bugün yüzde 24 seviyelerinde. Proje başlangıcından bugüne kadar geçen süreçte, yaklaşık 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık, işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Bu geri dönüşümün şöyle bir tercümesi var: 3 milyon ton sera gazı salımı önlendi, 265 milyon ağaç kurtarıldı ve 1.5 milyon dekarlık orman alanı tasarrufu sağlandı. Bu ve benzeri nice adımı dünyanın ortak evimiz olduğu şuuruyla atıyoruz.
ÇOCUKLARIMIZIN DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYAYA DOĞMASINI SAĞLAYABİLİRİZ
İklim değişikliğinin insan kaynaklı faaliyetlerin bir sonucu olması, büyük bir zihinsel öz eleştiriyi gerektiriyor. Buradan, insanlığın doğru rotayı takip ettiği takdirde, gezegen için sağlıklı bir geleceğin mimarı olabileceğinin anlaşılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Doğanın üzerindeki stresi kaldırarak çocuklarımızın ve gelecek nice neslin, daha yaşanabilir bir dünyaya doğmasını sağlayabiliriz. Bu konuda, özellikle her sektördeki kadın liderleri etkin aktörler olmak üzere işbaşına davet ediyorum.
HANIMEFENDİ'Yİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KUTLARIZ AFRİKA
Birliği Tarım, Kırsal Kalkınma, Mavi Ekonomi ve Sürdürülebilir Çevre Komiseri Josefa Leonel Correia Sacko yaptığı konuşmada "Gezegeni korumak için kadınların ön saflarda yer almasından dolayı çok mutluyum. Gezegenimizi, korumayı ancak çocukları eğiten kadınlar başarabilir. Bu sebeple, çalışmalarından dolayı Sayın Hanımefendi'yi (Emine Erdoğan) kutlamak istiyorum" dedi. Sierra Leone First Lady'si Fatima Maada Bio da "Emine Erdoğan'a bize bu kadar iyi bir örnek olduğu için teşekkür ederiz" diye konuştu.