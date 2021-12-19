İlim yayma ödülleri bu akşam sahiplerini bulacak

İlim Yayma Vakfı
tarafından iki yılda bir düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri
bu akşam Dolmabahçe Sarayı'nda sahiplerini bulacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törende, 'Büyük Ödül' için 600 bin TL, 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri' ile 'Sosyal Bilimler' ödülleri için ise 200'er bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL ödül verilecek. SABAH'a konuşan İlim Yayma Ödülleri Akademik Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, "Bu üç ödül için bu yıl toplam 1111 kişi başvurdu. 2019'da bu sayı 758 kişiydi. Ayrıca bu sene 159 farklı üniversiteden başvuru aldık. 2019'da bu sayı 106 idi. Akademik anlamda bir çalışma üreten, kişinin herhangi bir akademik unvana sahip olması gerekmeden tüm vatandaşların başvuru yapabileceği bir yarışma bu. Objektif kriterlerle, tamamen bilimsel değerlendirmelere göre ödül sahibi belirleniyor. Bir rengin, bir mahallenin ödül töreni değil bu. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Hedefimiz, beşinci İlim Yayma Ödülleri'ni uluslararası arenada yapmak. Ve Türkiye'de de bu ödülün akademik anlamda hak ettiği saygınlığı, hak ettiği değeri bulması ile ilgili çalışmalarımızı aynı kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.