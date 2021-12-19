Kahramanın hayatı vizyon için gün sayıyor

PKK'lı teröristler tarafından Trabzon
'un Maçka
ilçesinde 2017 yılında şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül
ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşamlarının konu edildiği 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi 1 Ocak 2022 tarihinde Trabzon'da yapılacak gala ile gösterime girecek. Anne Ayşe Bülbül
, "Anlamlı bir günde oğlumu anlatan filmi izlemek bizim için çok zor olacak" dedi.
Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının konu edindiği "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin çekimleri yaklaşık 15 gün önce tamamlandı. Nevşehir ve Hatay illerinin yanı sıra Trabzon'un Maçka ilçesinde Eren Bülbül'ün şehit olduğu yerde çekimler yapıldı. Filmde Eren Bülbül'ü Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan Rahman Beşel canlandırdı. Anne Ayşe Bülbül'ü oyuncu Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik'i ise ünlü sanatçı İsmail Hacıoğlu canlandırdı.