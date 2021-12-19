Reklama 850 milyon TL arıtmaya sıfır TL

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Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, denizdeki kirliliğin yüzde 72.75'ni yaptığı halde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin arıtma tesisi yapılması konusunda topu nasıl taca attığını anlattı. Demir, ileri biyolojik tesislerin yapılması için bölge belediyeleri ile toplantı yaptıklarını, İSKİ Genel Müdürü'nün 'Bizim İstanbul
'un bütün sularını arıtmamız için 10 milyar lira maliyetinde 16 istasyona ihtiyacımız var. Bizde böyle bir kaynak yok' dediğini aktardı.
Demir, "Para yok diyorlar ama 840 milyon lira tanıtıma ayırmışlar. Acilen bunu çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.
REKLAMA 849 MİLYON TL AYIRDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB
) yönetimi yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapma sözünü unuttu. Reklama ayırdığı bütçe 'Deprem ve Kentsel Dönüşüm' bütçesine ayırdığı bütçeyi geçti. İBB yönetimi 2022 yılında reklama 849 milyon TL ayırdı. Deprem ve Kentsel Dönüşüm için ise 492 milyon TL ayırdı.