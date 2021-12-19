DAHA ÖNCE ÇOK ZAMAN AYIRMAK İSTEMEDİM

Saldırılar çok yoğun ve incitici. Kendimi biraz savunayım dedim. Birkaç defa, bu saldırılardan hesapların sahiplerini ve yazanları sosyal medyada paylaştığım, yalanları görüp değerlendirmenizi istedim. Bu işlerle ilgilenecek fazla vaktim yok çünkü aslında 5 dakika vermek bile vakit kaybı olur.

UZMAN İSİMLER İNCELEDİ ALTINDAN ÖRGÜTLÜ SALDIRI ÇIKTI

Ancak 5 sayfalık medyum yazısını gerçekten sabrımı taşırdı. Birkaç gün önce kaliforniyalı yetkin ve tecrübeli bir öğrencimden ekşi sözlük Twitter medyum hesaplarının arkasındaki kişiyi araştırmasını istedim. Öğrenci arkadaşım bugün yazdı: 1 kişi değil 7 veya 8 kişi o hesaplara login olup o paylaşımları yapıyor dedi. Yani bana düzenli bir şekilde saldıran bir örgüt var. Bu bilgiyi dikkatinize sunarım.