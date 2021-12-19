FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI VE STOKÇULUKLA MÜCADELE

Yine yaşanan fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele Kabine'nin ana gündem maddelerinden biri olacak. Alınan tedbirler ve alınabilecek olan yeni tedbirler masaya yatırılacak.

Yılın son Kabine Toplantısı yarın yapılacak! İşte masadaki konular | Video

OMİCRON VARYANTI KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülen koronavirüsün Omicron Varyantı ile ilgili de alınabilecek olan tedbirler Kabine'nin görüşeceği konular arasında yer alacak.