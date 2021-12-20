Haberler Gündem Haberleri Afrikalı gençlerden Erdoğan’a: BM’deki konuşmalarınızı unutmayacağız unutturmayacağız
Giriş Tarihi: 20.12.2021

Afrikalı gençlerden Erdoğan’a: BM’deki konuşmalarınızı unutmayacağız unutturmayacağız

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Afrikalı gençlerden Erdoğan’a: BM’deki konuşmalarınızı unutmayacağız unutturmayacağız
BAŞKAN Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Afrikalı gençlerle buluştu. Erdoğan, Türkiye'de eğitim gören Afrikalı gençlerin kendisine yönelttiği sorulardan bazı kesitleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
BENDEN İYİ ŞİİR OKUYORSUN: Buluşmada Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan Çad vatandaşı Ömer Yahya, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu. Yahya'nın şiirinin ardından Erdoğan, "Maşallah benden iyi okuyorsun. Ben bu şiirle birincilik almıştım" dedi.
VİCDANLARIN SESİ OLMAK İSTİYORUZ: İsminin Faruk olduğunu söyleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Togolu genç, Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını keyifle okuduğunu söyleyerek "Kitabınızın 88. sayfasındaki gibi merhametini yitirmiş bir dönemde bizler merhametin temsilcisi ve vicdanların sesi olmak istiyoruz" dedi.
TÜRKİYE'Yİ İKİNCİ VATANINIZ SAYIN: Başkan Erdoğan, Afrikalı gençlere "Türkiye'yi ikinci vatanınız sayın. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu herkes kabul edecek" dedi.
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Afrikalı gençlerden Erdoğan’a: BM’deki konuşmalarınızı unutmayacağız unutturmayacağız
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