Bakan Koca: Bize düşen, salgın şartlarını hızla aşmak

Türkıye'de son 24 saatte 349 bin 193 Kovid
-19 testi yapıldı, 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 858 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Kovid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip salgın şartlarını hızla aşmaktır." ANKARA