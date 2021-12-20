Binali Yıldırım: "2021’de de büyüyeceğiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hemşeri dernekleriyle buluşma toplantısına katılan Binali Yıldırım, "Ben de hemşeri derneği yöneticiliği yaptım. O zaman köye nasıl su getiririz, nasıl yol yaptırırız diye uğraşırdık. Hamdolsun 20 yıldır KÖYDES projesiyle hükûmetimiz bu tur sorunları vatandaşın sırtında bir yük olmaktan çıkardı" dedi.

Ülke yönetiminde istikrarın önemine dikkat çeken Yıldırım, "Akranlarım istikrar ve güvenin ne olduğunu çok iyi bilir. 80'leri gördük, 90'lar zaten zayıf hükûmetlerle geçti. Hamdolsun 20 yıldır istikrar var. Ne 27 e-muhtırası ne Gezi olayları, ne 17-25 Aralık ne de 15 Temmuz bu milletin huzurunu bozamadı. 2020 yılı 20219'dan çok iyi olacak demiştik ama yarım gramlık bir mikrop 8 milyar insana diz çöktürdü. Ve bizim 2020 hedeflerimiz haliyle tutmadı. Geçen yıl tüm dünya ortalama yüzde 3.5 küçüldü. Türkiye ve Çin hariç. Biz yüzde 1.5 büyüdük. 2021'de salgının devam etmesine rağmen hedefleri tutturan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Sorunlar var çünkü belirsizlik var. Riskleri yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu anda dünya çaresiz. Bu salgının verdiği hasarın ne zaman ve nasıl biteceğini dünya hesaplayamıyor" diye konuştu.

Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkâmil Belediye Başkanı Fatma Şahin ile hemşeri derneklerinin başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.