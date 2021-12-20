Büyükşehirle bir eve dünyalar sığıyor

Bursa'da engelli vatandaşların ulaşımdan kültür, sanat ve spora kadar sosyal hayatın her alanında rahatlıkla yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı projeleri devreye alan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de özel gereksinimli dünyaya gelen çocuklar ve aileleri için 'Bir Ev Bir Dünya' projesini başlattı. Covıd-19 salgını sürecinde özel gereksinimli doğan ve hali hazırda özel gereksinimli olan çocuklar, pandemi tedbirleri kapsamında, eğitim, sağlık ve sosyal destek hizmetlerine erişimleri ile ilgili birçok beklenmeyen sıkıntıyla karşılaştı.

Engelli sağlık heyet raporu alamamış aileler, çocukları için tanınmış sosyal destek mekanizmalarına dahil olamazken, özel eğitim süreçleri de dahil olmak üzere herhangi bir psikososyal destek de alamıyorlar. Sağlık heyet raporu almış çocuklarda ise; okulların, rehabilitasyon merkezlerinin ve hastanelerin çalışma şekillerindeki değişikliklerden dolayı almak zorunda oldukları hizmetlerde istemeyen aksamalar meydana geliyor.

BÜYÜKŞEHİR DEVREDE

Özellikle 2019 -2020 yılları itibariyle özel gereksinimli ve gelişim geriliği ile doğan, tanı almış veya henüz tanı alamamış 0-3 yaş aralığındaki çocuklar ve ailelerinin yaşadığı dezavantajlı durumu ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli çocuklar ve ailelerin yaşadığı sorunların aşılması amacıyla hazırlanan 'Bir Ev Bir Dünya Projesini', Trizomi hastası olarak dünyaya gelen 13 aylık Feriza Almina Alyanak'ı ziyaretinde kamuoyuna duyurdu. Başkan Aktaş, proje ile covid-19 salgını sürecinde özel gereksinimli doğan ve hali hazırda özel gereksinimli olan 0-3 yaş arası çocuklar ve ailelerinin yaşanılan zorluklarla baş edebilmesi noktasında destek verileceğini söyledi. Danışmanlık, sağlık, eğitim ve sosyal destek hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması gibi çalışmalarla aile destek gruplarının oluşturulması ve çocuğun gelişiminin ve takibinin yapılabilmesinin amaçlandığını dile getiren Başkan Aktaş, "Proje faaliyetleri kapsamında aile danışmanlığı, haklar ve ilgili hizmetler hakkında danışmanlık ve yönlendirme, sosyal destek hizmetleri, sağlık hizmetlerine erişim desteği, fizyoterapi ve ergoterapi değerlendirmeleri ve yönlendirme hizmetleri ile rutin ev ziyaretleri yer alıyor. Bu ay itibari ile 60 ailemizin ev ziyaretlerini gerçekleştirdik. Her çocuğun ayrı özelliği olduğunu ve her özel gereksinimli bireyin farklılığının bir değer olduğunu biliyoruz ve aileleri ile beraber büyümelerine eşlik ediyoruz" diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ile Bursa Down Kardeşliği Derneği'nin proje ortağı olduğu çalımalar kapsamında Bursa'da doğan tüm özel gereksinimli bebekler ve ailelerinin hizmetlere erişimleri önündeki tüm engeller kaldırılacak.