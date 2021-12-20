“En büyük yatırım eğitime yapılandır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, en büyük yatırımın teknoloji ve eğitime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Gaziantep'te, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın isimleri yeni yapılan 2 okula verildi. Kuzey Şehir bölgesinde inşası tamamlanan ve eğitime açılan Binali Yıldırım Ortaokulu ile İsmet Yılmaz İlkokulu'nun kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı.

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, ülkemizdeki eğitim sistemi ve yatırımlarının her zaman eleştiri konusu olduğunu ancak yapılan çalışmalarla Türkiye'nin eğitimde çağ atladığını söyledi. Son yıllarda yapılan yatırımlarla ülkemizdeki eğitim sisteminin modern çağın dijital imkanlarına kavuştuğunu vurgulayan Yılmaz, "Okullarımız inşallah hayırlı olur. Ülkelerin gücü nitelikli eğitime sahip insan gücünden gelir. Türkiye şu anda bölgesinde önemli bir güçtür. Nüfusu eğitirseniz sizin için bir güçtür. Eğer iyi eğitim olmazsa nüfus yük olur. Türkiye beşeri sermayesini geliştiren nadir ülkelerden biridir" dedi.

AK Parti'nin yaptığı yollarla tanındığını ancak en büyük yatırımların teknoloji ve eğitime yapıldığını söyleyen Binali Yıldırım ise, gerçekleşen yatırımlar sayesinde sağlanan dijitalleşme ile birlikte pandemi döneminde eğitim ve devlet işlerinin aksatılmadan devam ettirildiğine dikkat çekti. Okulların sadece binalardan ibaret olmadığını, her birinin bir ruhu da bulunduğunu belirten Yıldırım, "Millet bizi yollarla, viyadükle, havalimanıyla, köprüyle tanıdı ama biz en önemlisini yaptık. Akıl yollarını yaptık. 2020 Mart'ından bu yana bir mikropla dünya mücadele ediyor. Ne kadar büyük ülke olduğunuzun önemi yok yarım gramlık mikrop herkese diz çöktürdü. Ama ne yaptık? O süre içerisinde akıl yollarını yaptığımız için hayat devam etti. Alışveriş oldu. Devlet daireleri hizmet verdi. İnternetle uzaktan her işi yapar hale geldik" şeklinde konuştu.

Yapılan yatırımların odağında insanın bulunduğuna dikkat çeken Binali Yıldırım, "İktidara geldiğimizde geniş bant internet erişimi yoktu. Şu anda on binlerce mobil istasyonumuz var. 50 bin kilometre fiber altyapımız var. Bin 500 derslik daha yaparsak Gaziantep'in derslik ihtiyacı kalmıyor. 3 yıl içindeki hedef okul öncesi eğitimde yüzde 90'a ulaşmak. Biz iktidara geldiğimizde cumhurbaşkanlığımız liderliğinde ortaya koyduğumuz temel felsefe insanı yaşat ki devlet yaşasındır" dedi.