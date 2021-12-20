FETÖ operasyonunda 2 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahsın adreslerini tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler sabit hatlardan ardışık arandığını ve FETÖ'nün bankasında hesaplarının olduğu tespit ettiği 2 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin arından şahıslar adliyeye çıkarıldı. Adli makamlarca işlemlerinin yapılmasının 2 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.