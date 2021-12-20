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Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:46

FETÖ operasyonunda 2 gözaltı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
FETÖ operasyonunda 2 gözaltı

Denizli polisi FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren 2 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahsın adreslerini tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler sabit hatlardan ardışık arandığını ve FETÖ'nün bankasında hesaplarının olduğu tespit ettiği 2 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin arından şahıslar adliyeye çıkarıldı. Adli makamlarca işlemlerinin yapılmasının 2 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

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FETÖ operasyonunda 2 gözaltı
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