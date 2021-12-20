FETÖ’nün yelpazecisinin ilk ifadesi ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen’i hemen sattı





Ben de o zamanlar hayranlığım olduğu için gitmiştim. Ancak örgütle hiçbir bağım olmadı. ByLock konuşmaları da bana ait değil. Muhtemelen başkası yapmıştır. Hayatım boyunca da Bank Asya'ya destek olmadım. Hatta o bankaya 7 bin TL borcum vardı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum" dedi.