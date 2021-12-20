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Giriş Tarihi: 20.12.2021 06:56 Son Güncelleme: 20.12.2021 07:31

FETÖ’nün yelpazecisinin ilk ifadesi ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen'i hemen sattı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
FETÖ’nün yelpazecisinin ilk ifadesi ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen’i hemen sattı

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ağlarken bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze gibi sallayan ve bu görüntüleriyle tanınan Adem Zengin sahte kimlikle hastanede tedavi olurken polis tarafından yakalanmıştı. Tutuklanan Zengin’in ifadesi ortaya çıktı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve 30 yıl boyunca FETÖ ile bağlantısını hiç koparmayan Zengin’in ifadesinde örgütle olan bağlantısını inkar etmesi şaşkınlık yarattı. Zengin ifadesinde, “Fetullah Gülen 1990'lı yıllarda Hisar Camisi'ne gelmişti. Ben de o zamanlar hayranlığım olduğu için gitmiştim. Ancak örgütle hiçbir bağım olmadı. ByLock konuşmaları da bana ait değil. Muhtemelen başkası yapmıştır. Bank Asya’ya destek olmadım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum” dedi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in ağlarken bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in sahte kimlikle hastaneye tedavi olmaya geldiği bilgisine ulaştı.



Çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i gözaltına aldı. Zengin taburcu edildikten sonra Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

30 YIL ÖRGÜTLE BAĞLANTISINI KOPARMADI
Şüpheli Adem Zengin'in 27 Kasım 2018'den beri Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından arandığı öğrenildi. Kazakistan'da Zaman Gazetesi Temsilciliği yapan Zengin'in örgüte yakın dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı belirtildi.



Gülen'in ağlama ayininde, kalabalıkları tahrik ederek ağlayan ve Gülen'e yelpaze sallayan Adem Zengin, İzmir'de mezun olduktan sonra öğretmen olarak Kazakistan'a gitmişti. 30 yıl boyunca örgüt ile bağlantısını hiç koparmayan Zengin, daha sonra örgüt tarafından Afrika'ya tayin edildi. Zengin sosyal medya hesabı twitterda yaptığı FETÖ yanlısı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.



İFADESİNDE HER ŞEYİ İNKAR ETTİ
Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı Zengin'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. ByLock kullanıcısı olmasına rağmen ifadesinde örgütle olan bağlantılarını inkar eden Zengin, "Fetullah Gülen 1990'lı yıllarda Hisar Camisi'ne gelmişti.



Ben de o zamanlar hayranlığım olduğu için gitmiştim. Ancak örgütle hiçbir bağım olmadı. ByLock konuşmaları da bana ait değil. Muhtemelen başkası yapmıştır. Hayatım boyunca da Bank Asya'ya destek olmadım. Hatta o bankaya 7 bin TL borcum vardı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum" dedi.

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FETÖ’nün yelpazecisinin ilk ifadesi ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen'i hemen sattı
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