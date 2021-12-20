İstanbul'da 2 yılda çöken toplu ulaşım sistemindeki sorunlara her gün yeni birisi ekleniyor. Engelli bireylerin metrobüslere geçişi ve üst geçitlere erişimini sağlayan Engelli asansörlerin bozuk olması ya da çalışmaması nedeniyle birçok engelli birey üstgeçitleri kullanmakta zorluk yaşıyor.

Beylikdüzü TÜYAP'ta bulunan üst geçidin asansörünün arızalı olması nedeniyle engelli vatandaşlar geçidi kullanırken büyük zorluk çektiği görüldü. Vatandaşlara ise diğer kişiler tarafından yardım edilerek merdivenlerden çıkartıldığı yansıyan görüntülerde engelli aracından indirilen bir vatandaş diğer kişiler tarafından zar zor yürütülmeye çalışılırken tekerlekli aracını ise arkadan gelen 2 öğrencini taşıdığı görüldü.

İBB asansörü kapattı, engelli bireyi vatandaşlar taşıdı

İSTANBUL KART KARABORSAYA DÜŞTÜ



Öte yandan İBB yönetimi 2 yıldır İstanbulkart satışlarını kaldırdığı için İstanbul'da toplu taşımada kullanılan kartlar bulunamıyor. Son olarak İBB iştiraki BELBİM tarafından ihaleye çıkılan 1 milyon 500 bin adet İstanbulkart alım ihalesine rağmen özellikle kenti ziyarete gelen turistler toplu taşıma araçlarında tek kullanımlık kartlarla seyahat etmek zorunda kalıyor. Bunun yanında sürekli fiyat artışı olan tek kullanımlık kartlar yerine İstanbulkart alarak seyahat etmek isteyenler ise karaborsacıların insafına terkedildi.



İstanbul Fatih Aksaray'da bir turist tarafından çekilen görüntülerde İstanbulkart almak istedikten sonra henüz kimliği belirlenemeyen biri tarafından kendisine tanesinin 35 lira olduğu ve kaçak HES kodunun da tanımlı olduğu belirtilen kart verildiği görüldü.