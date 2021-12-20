Kız Kulesi’nin karşısındaki ağaçları kesmişlerdi! İstenen ceza belli oldu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçları kesen şüpheliler ellerindeki motorlu testereler ile zabıta ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar, 16 Mart günü biri kadın 4 kişi tarafından ellerindeki motorlu testerelerle kesilmiş, ihbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakalamıştı. Olayla ilgili ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

EL BİRLİĞİYLE AĞAÇ KATLİAMI

Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısındaki ağaçları motorlu testere ile kesen şüpheliler hakkında açılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şüphelilerin Üsküdar'daki evlerinin görüş açısını kapattığı ve bakımsız olduğu nedeniyle kendilerini rahatsız ettiğini ileri sürdükleri ağaçları kesmeye karar verdikleri, diğer şüphelilerle görüşme yaparak para karşılığı ağaçların kesilmesi için anlaştıkları, şüphelilerden bazılarının 16 Mart günü motorlu testere ile 3 ağacı kestikleri, diğerlerinin ise gözcülük yaptığı kaydedildi.

KESME DEĞİL "BUDAMA" DEDİ

Şüphelilerin ihbar üzerine kaçarken yakalandıklarının ve araçlarında 5 motorlu testere bulunduğunun belirtildiği iddianamede, 21 Mart günü 6 ağacın daha kesildiği, kesen kişileri ve olayı gören kimsenin bulunmadığı, müşteki Serkan D.'nin iş yerinde çalışan tanık Hasan K.'nin ağaçların kesildiğini gördüğü ve ihbar ettiği anlatıldı. Şüpheli Şevki C.'nin iddianamede yer alan ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ve ağaçların kesilmesi konusunda ve ağaçların kesilmesinden haberinin olmadığı yer alırken, şüpheli Oğuzhan Ö.'nün ifadesinde ise sahilde ağaç budama işi olduğunu ağaçların kesilmesini bina sakinlerinin talep ettiğini ve yasak olmadığını düşünerek kesim işini kabul ettiğini söylediği aktarıldı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ELE VERDİ

Ayrıca iddianamede şüpheli Vedat Ç.'nin ifadesinde ağaçların bakımı için aracılık ettiğini, para almadığını ve ağaçların kesildiğini sonradan öğrendiğini ileri sürdüğü söylenirken, diğer şüphelilerin de ağaçların kesiminden haberlerinin olmadığı, ağaçların kesildiğini sonradan öğrendikleri ve suçlamaları kabul etmedikleri ifade edildi. İddianamede görgü tespit tutanağı, görüntü ve Whatsapp yazışma kayıtları, bazı şüphelilerin ifadelerinde suçun işlenmesine aracılık ederek yardımda bulunduklarını söylemeleri ve tüm deliller kapsamında şüphelilerin üzerilerine atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

7 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Şüphelilerin menfaat karşılığında sahildeki ağaçları kestiklerinin sabit olduğunun anlaşıldığının ifade edildiği iddianamede 11 şüphelinin "Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.