Kur oyununa 5’li önlem! Tedbirler piyasaya ne zaman yansımaya başlar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için yeni araçların devreye alınacağını duyuran Başkan Erdoğan, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak." dedi.

Peki, tedbirler piyasaya ne zaman yansımaya başlar? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"ALINAN TEDBİRLER SICAĞI SICAĞINA YANSIMAYA BAŞLADI"

Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Alınan bu tedbirler sıcağı sıcağına hemen yansımaya başladı. Kur üzerinde bir etkisi oldu. Herhalde yarın bu tedbirler devreye girmeye başlar. Bu kararlarla ilgili yasal düzenleme, yönetmelik veya Cumhurbaşkanlığı kararı… Gerekli adımlarla hemen bu iş yürütülebilir. BES'le ilgili hemen bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu iş yürütülebilir. Bazılarında yasal düzenleme gerekebilir. O da hızlı bir şekilde gelecek. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bize sağladığı avantaj bu… Hızlı, etkin karar alınıp uygulanıyor.

Asgari ücret ile ilgili sadece memurlar için değil diğer tüm çalışanlar için verginin ortadan kalkması söz konusu. Asgari ücretin üzerinde maaş alan insanların, maaşlarındaki asgari ücret kadar kısmından vergi alınmayacak. Burada devletin yıllık vergi ferâgatı 54 milyar liraya ulaşacak.

Doları görüyorsunuz düştü. Bunun ekonominin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmadığını söylemiştik. Yüzde 30-40 köpük var dediğimizde 'Yok ya olur mu öyle şey?' diyorlardı. Alın size yüzde 5 düşüverdi 10 saniye içinde."

TL MEVDUATINA KUR FARKI

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

İHRACATÇILAR İLERİ VADELİ KUR RAKAMI ALACAK

Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.

BES'TE DEVLET KATKISI ARTIRILIYOR

Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.

İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE SIFIR STOPAJ

Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz.

İHRACAT VE SANAYİ İÇİN KURUMLAR VERGİSİNDE BİR PUANLIK İNDİRİM

Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz.

KDV'DE YENİ DÜZENLEME

Katma Değer Vergisi'ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz.

TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE STOPAJ YÜZDE 10'A İNECEK

Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.

KAMU BORÇLANMA SENEDİ ÇIKARILACAK

KİT'lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.

YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.

KAMU BANKASI KREDİLERİ ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERDE KULLANDIRILACAK

Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır.

Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir."