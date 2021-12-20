Şanlıurfa Suriye sınırında 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Şanlıurfa sınırında saldırı girişiminde bulunan toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."