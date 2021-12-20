Şehadetini düğünün saydım annem

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Şimşek Operasyonu
'nda geçtiğimiz Nisan ayında şehit düşen Teğmen Mehmet Kıvık
'ın annesi Ayşe Kıvık
, oğlunun her anını instagramda yaşatıyor. Oğlunu askere gönderirken düzenledikleri törenden çekilmiş fotoğrafların altına, "Gitti de gelmedi kınalı kuzum. Oysa ne hayallerim vardı sana düğünler yapacaktım. Kardeşinin ahdı vardı abimin düğününde davulların üstüne çıkıp oynayacağım diyordu. Allı telli gelin alacaktım annem. Ben senin şehadete erdiğin günü düğünün kabul ettim annem" diye yazdı.
'CENNET KOKUYORDU'
Acılı anne Ayşe Kıvık başka bir paylaşımında, "Saymadım kaç gün geçti. Sayamam da çünkü sen halen daha görevdesin benim için. Öyle çıksam Hakkari
'nin bulutlara en yakın dağlarına, bağırsam Mehmet'im yiğit oğlum desem duyar mısın beni annem?" yazması okuyanları ağlattı. Eşi Kenan Kıvık
ve şehit oğlu Mehmet Kıvık ile tören sırasında çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan anne Ayşe Kıvık, "Mehmet'im yiğidim annem dün akşamüstü babanla yanına geldik. Baban çiçeklerini suladı. Ben de hemen ayakucuna oturdum. Babana hissettirmeden gizli gizli ağladım hıçkırıklarım boğazıma düğümlendi. Sanki sana sarılıyormuşçasına toprağına sarıldım annem. Hani sen uyurken hep sırtını sıvazlardım hani annesinin tatlı oğlu derdim ya. Yine öyle sevdim toprağını öptüm cennet kokuyordu. Annem Mehmet'im şehidim Rabbim cennetinde dinlendirsin" diye sözler yazdı.
AYNI MESAJI OKUYORUM
Oğlu şehit düşmeden önce aralarında geçen son mesajlaşmaların ekran görüntüsünü paylaşan Ayşe Kıvık, "Tam 76 gündür aynı mesajı okuyorum. Annem çok zor çok ağır nerden bilebilirdim oğlumu Mehmet'imi son kez Allah'a emanet ettiğimi bilmeden vedalaştığımı" diye yazdı. Oğlunun şehitliğine giderek nergis eken anne Kıvık, "Nergisler ektim oğul toprağına, sen çok seversin" diye yazdı. Başka bir paylaşımında oğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafının altına, "Arasaydın
kuzum izinler iptal oldu annem diye. Üzülseydim sitem etseydim olur mu öyle şey diye. Ama sabah sürpriz yapıp kapım çalsaydı. Çay hazır mı anne deseydin. Sarılsaydım oğlum gelmiş Mehmet'im gelmiş diye" yazması okuyanları duygulandırdı.