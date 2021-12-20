Şehit ailesine buruk sevinç

Konya
'da
çarptığı polis memuru Ali Teke
'nin ölümüne neden olduğu için 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Muhammet Ali Toraman
(28), tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 yıl önce yaşanan kazada 2.79 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün cezaevine girmesi ile şehit polisin ailesi de buruk bir sevinç yaşadı. Şehidin ablası "Kararı duyunca hepimiz mutluluktan ağladık. Evimize kısa süreli olsa bayram havası geldi. Aldığı cezanın hepsini yatarsa bir nebzede olsa içimiz soğur. 2 çocuk yetim kaldı. 3 yıldır, babalarının mezar taşına sarılıp, 'baba ben geldim, baba seni çok özledim' diyorlar. Bizim acımız hiç dinmeyecek. Bu ceza ona değil bize verildi" dedi.