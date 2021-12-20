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Giriş Tarihi: 20.12.2021 17:08 Son Güncelleme: 20.12.2021 17:22

SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Elitaş'tan vergi muafiyeti açıklaması! "Memur dahil tüm çalışanlara uygulanacak..."

SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Elitaş’tan vergi muafiyeti açıklaması! Memur dahil tüm çalışanlara uygulanacak...

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.

Elitaş'ın konuşmasından satır başları:
En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak.

Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak.

İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Elitaş'tan vergi muafiyeti açıklaması! "Memur dahil tüm çalışanlara uygulanacak..."
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