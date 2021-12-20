SON DAKİKA: Terörist Mustafa Karasu’dan Millet İttifakı’na bir çağrı daha: CHP, İYİ Parti ve HDP birleşip harekete geçmeli

Terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP ve İYİ Parti'ye bir kez daha çağrı yaptı. HDP ile birlikte hareket edilmesini isteyen terörist Karasu, 'Birleşin' dedi. Karasu, halkın sokaklara dökülmesini isterken, "CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor." diye konuştu.
TERÖR ELEBAŞI KARASU: HALKIN SOKAĞA DÖKÜLMESİ PROVOKASYON DEĞİL
Terör örgütü PKK'nın sözde yürütme konseyi üyelerinden Mustafa Karasu'dan Millet İttifakı'na bir çağrı daha geldi.
Karasu, "Toplumun çoğunluğu bu iktidara, bu ittifaka karşı. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bir ara diyorlardı ya işte Türk İslam sentezi MHP, yine böyle bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bu iktidar böyle bir iktidar. Yani bu amacını mutlaka gerçekleştirmek istiyor. Bu açıdan muhalefetin hep 'seçim seçim' demesi biraz kendini kandırmadır. Halkın ayağa kalkması gerekiyor. Bu iktidarı düşürmek mücadele ile olabilir. Ancak halkın mücadelesini örgütlemek gerekir. Halkın sokağa dökülmesi provokasyon değil." dedi.
"CHP, İYİ PARTİ VE HDP HAREKETE GEÇMELİ"
Sokak çağrısı yapan terörist Karasu, CHP, İYİ Parti ve HDP'ye de birlikte hareket ederek, sokak hareketleri başlatma çağrısında bulundu.
Karasu, "İstediklerini yapamazlar. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyorlar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"CHP, TEZKEREYE 'HAYIR' DİYEREK HAYIRLI BİR İŞ YAPMIŞTIR"
CHP'nin Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' oyu kullanması ile ilgili bir kez daha değerlendirmede bulunan Karasu, "Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.
Karasu, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye tezkereye 'hayır' dedikleri için daha önce de bir açıklama yaparak teşekkür etmişti.