SON DAKİKA: Terörist Mustafa Karasu’dan Millet İttifakı’na bir çağrı daha: CHP, İYİ Parti ve HDP birleşip harekete geçmeli

"CHP, TEZKEREYE 'HAYIR' DİYEREK HAYIRLI BİR İŞ YAPMIŞTIR"

CHP'nin Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' oyu kullanması ile ilgili bir kez daha değerlendirmede bulunan Karasu, "Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

Karasu, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye tezkereye 'hayır' dedikleri için daha önce de bir açıklama yaparak teşekkür etmişti.