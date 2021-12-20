Teröristlere sınır ötesinde darbe 6 PKK/YPG’li öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in operasyonları sonucu, terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde darbe üstüne darbe indiriliyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristler tarafından güvenli bölgeye yönelik saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere komandolar operasyon gerçekleştirdi.

Fırtına Obüsler ile yapılan nokta harekâtında, 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ın Metina Vadisi'nde "Pençe-Şimşek" operasyonu devam ederken, oluşturulan askeri üs bölgesindeki komandolara yönelik PKK'lı teröristlerin saldırı hazırlığı yaptığı belirledi. PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen nokta operasyonda, 2 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.