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Giriş Tarihi: 20.12.2021 19:36

Trabzon’da  sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da  sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı

Trabzon ve Rize’den sahte  alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan 4 kişiden 1'inin tedavisinin yoğun bakımda, diğer 3 kişinin ise serviste tedavisinin sürdüğü belirtildi.Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edildiği bilgisine ulaştıklarını söyledi. İl Sağlık Müdürü Usta, "Değerli halkımız, ülkemizde olduğu gibi ilimiz ve çevre illerde de son günlerde kaçak ve sahte alkol kullanımına bağlı alkol zehirlenmeleri vakalarına rastlanmıştır. Vakalarla ilgili yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edilme yolu ile temin edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Tüketicilerden internet üzerinden veya kontrol dışı yollarla temin edilen alkollü ürünleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Trabzon’da  sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı
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