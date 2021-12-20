Trabzon’da  sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı

Tedavi altına alınan 4 kişiden 1'inin tedavisinin yoğun bakımda, diğer 3 kişinin ise serviste tedavisinin sürdüğü belirtildi.Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edildiği bilgisine ulaştıklarını söyledi. İl Sağlık Müdürü Usta, "Değerli halkımız, ülkemizde olduğu gibi ilimiz ve çevre illerde de son günlerde kaçak ve sahte alkol kullanımına bağlı alkol zehirlenmeleri vakalarına rastlanmıştır. Vakalarla ilgili yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edilme yolu ile temin edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Tüketicilerden internet üzerinden veya kontrol dışı yollarla temin edilen alkollü ürünleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.