“Vesayetçi zihniyetin yansıması”

MHP
Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TÜSİAD
'ın yeni ekonomi modelini hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi. Akçay, "TÜSİAD tarafından rezalet bir açıklama yapılmış. TÜSİAD ve CHP
birbirlerinin arka bahçesi olmuşlar. TÜSİAD yönetimi bu açıklamayı tüm üyeleri adına yapıyor ama ben tüm üyelerinin de bunu paylaştığını zannetmiyorum. TÜSİAD'ın açıklaması vesayetçi zihniyetin yansımasıdır. Sinek vızıltısından öteye geçmemektedir" dedi. TÜSİAD, önceki gün yaptığı açıklamada "düşük faiz" temelli yeni ekonomi modeliyle istenilen sonuca erişilemeyeceğini iddia ederek "serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" ifadelerine yer vermişti. TÜSİAD, daha önce de 1979
'da Ecevit
hükümetine karşı gazete ilanlarıyla savaş açan, 28 Şubat
'ta girişilen darbe sürecinde ise aktif rol oynamıştı. Bankalardaki döviz mevduatının önemli kısmının da TÜSİAD üyelerine ait olduğu biliniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
TÜSİAD'ın çıkışına tepki göstermişti. Bahçeli, açıklamaya ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'la paslaşması, erken seçim dayatması kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve sessiz kalınmasının fahiş sonuçlara neden olacağı menfur bir durumdur" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.