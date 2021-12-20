Yönetmene şantaj iddiası: Çıplak videosunu gönderdi!

Yönetmen İbrahim Öner, filmlerden tanıdığı Zeynep Aksoy'la 12 Şubat günü görüntülü bir sohbet gerçekleştirdi. İddiaya göre Öner'le muhabbeti koyulaştıran genç kız, görüntülü şekilde sanal birliktelik yaşamak istedi. Öner, bu teklifi reddetti. Bunun üzerine genç kız soyunmaya başladı. Bir müddet sonra ikili, görüşmeyi sonlandırdı.

ŞANTAJLA PARA İSTEDİ

Olaydan birkaç gün sonra genç kız, Öner'e bir mesaj gönderdi. Mesajda, 'Sana bir sürprizim var' diyen genç kadın, yine iddiaya göre yönetmenin çıplak bulunduğu bir video gönderdi. Video ardından yönetmen Öner'den para isteyen genç kadın, "Parayı yatır, yoksa bu videoyu herkese gönderir seni rezil ederim" dedi. Öner, mesaj sonrası genç kadını sosyal medya ve telefonu üzerinden engelledi.

KIZINA VİDEOYU GÖNDERDİ

Bu kez, Öner'in kızı Semra'ya ulaşan Zeynep Aksoy, babasının çıplak videosunu gönderdi. Bu video ardından baba-kız karakolun yolunu tuttu. Yönetmen Öner, başından geçenleri anlattıktan sonra, "Bu video montajlıdır. Montajlı video ile benden para istedi. Zeynep Aksoy'u engellediğimde ise kızıma bu montajlı videoyu gönderdi. Şikâyetçiyim" dedi. Yönetmenin ihbarı ardından olayla ilgili soruştruma başlatıldı.