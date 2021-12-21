1 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralamışlardı! 2 tutuklama

Beyoğlu, Örnektepe mahallesi, İmrahor caddesi üzerinde 22 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıkan Kubilay Berk Küçükaslan(24), Savaş Şentürk(30) ve Yılmaz Sarısoy (27) silahlı saldırıya uğradı. Lokantanın önüne yaklaşan bir otomobilin içinden açılan ateş sonucu Kubilay Berk Küçükaslan hayatını kaybederken Savaş Şentürk ve Yılmaz Sarısoy ağır yaralandı. Bu sırada aynı lokantanın önünde tesadüfen bulunan Okan Yalçın(23), Erhan Selek(38) ve 8 yaşındaki Azra Yalçın'da kurşunlara hedef olarak yaralandılar. Saldırganlar olay yerinden geldikleri otomobille hızla kaçtı.





OLAYDA KULLANILAR ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU



Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak saldırganların kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Yapılan takip sonucu aracın Sultangazi ilçesine giriş yaptığı tespit edildi. Polis sokak sokak otomobili ararken, itfaiyeye bir aracın yandığı ihbarı geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların kullandıkları aracın terk edildikten sonra delilleri yok etmek için yakıldığını tespit etti.





24 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ



Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Beyoğlu, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli, Küçükçekmece tespit edilen 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda B.A.(27), V.D.(48), E.T.(24), T.T.(18), H.H.(29), Y.Y.(24), M.Y.(19), E.Y.(24), M.Y.(22), Ü.Ç.(31) gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 adet 7.65 çapta tabanca, 61 mermi ve iki adet çelik yelek ele geçirildi.





SUÇ KAYITLARININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden yaralama, yağma, darp, gasp gibi suçlamalarla defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Poliste yapılan sorgularında şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediler. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR



İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi. Olayın kendileri tarafından yapılmadığını iddia eden 10 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken 7 şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 7 şüpheliden 2'sini tutuklarken 4 kişiye ev hapsi 1 kişiye de adli kontrol verdi.

HER YERDE ARANIYORLAR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen firari İ.E., ve B.B.'nin yakalanması için kapsamlı çalışmalasına devam ediyor.