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Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:06

4 yıl önce çatışmada yaralanan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
4 yıl önce çatışmada yaralanan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de 4 yıl önce bölücü terör örgütüne karşı verdiği mücadelede yaralandığı bacağından kansere yakalanan uzman çavuş hayatını kaybetti. Trabzonlu uzman çavuş Şükrü Kıran, memleketi Beşikdüzü'nde toprağa verildi.

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, 1'inci Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Kıran, 27 Eylül 2017 tarihinde Tunceli'de operasyon esnasında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonrasında kaya blokları parçalanarak personelin bulunduğu bölgeye düşmesi sonucu sağ ayağından yaralanmıştı. Ankara Askeri Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Kıran'ın bacağında kanser oluşmuştu. Trabzon'da özel bir hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Kıran hayatını kaybetti.

Beşikdüzü ilçesi Sayvancık mahallesindeki Sayvancık Cami'nde Kıran için tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kazım Güray Demiralay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Kemal Ünal, uzman çavuşun babası Şaban Kıran, annesi Şafak Kıran, yakınları, askeri ve mülki erkan ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kıran'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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4 yıl önce çatışmada yaralanan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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