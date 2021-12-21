Alanya’da halk otobüsü şoförü öldüresiye darp edildi

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 22.00 sıralarında Alanya İlçesi'nin Kestel Mahallesi, Üniversite Durağı'nda yaşandı. Görevli olduğu ulaşım hattında son seferini yapan Hayrettin Bayır'a otobüsün içinde bulunan ismi öğrenilemeyen erkek yolcu iddiaya göre, Mahmutlar Mahallesi'ne gidip gitmeyeceğini sordu. Otobüsün Mahmutlar'a gitmediğini söyleyen Bayır, ardından erkek yolcu tarafından araç içerisinde darp edildi. Bayır'ı darp ettikten sonra çalılık alan içerisine atan şahıs olay yerinden kaçtı. Bayır vatandaşlar tarafından çağırılan ambulansla ALKÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olduğu için önce yoğun bakım ünitesine kaldırılan Bayır, ardından normal odaya alındı. Bayır'ın durumunda bir değişiklik olmazken, jandarma ekipleri kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.