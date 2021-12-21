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Giriş Tarihi: 21.12.2021 18:37

Alanya’da halk otobüsü şoförü öldüresiye darp edildi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da halk otobüsü şoförü öldüresiye darp edildi

Alanya'da halk otobüsü şoförü olarak çalışan Hayrettin Bayır kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından öldüresiye darp edildikten sonra çalılık alana atıldı.Hastaneye kaldırılan ve bilinci kapalı olan Bayır yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 22.00 sıralarında Alanya İlçesi'nin Kestel Mahallesi, Üniversite Durağı'nda yaşandı. Görevli olduğu ulaşım hattında son seferini yapan Hayrettin Bayır'a otobüsün içinde bulunan ismi öğrenilemeyen erkek yolcu iddiaya göre, Mahmutlar Mahallesi'ne gidip gitmeyeceğini sordu. Otobüsün Mahmutlar'a gitmediğini söyleyen Bayır, ardından erkek yolcu tarafından araç içerisinde darp edildi. Bayır'ı darp ettikten sonra çalılık alan içerisine atan şahıs olay yerinden kaçtı. Bayır vatandaşlar tarafından çağırılan ambulansla ALKÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olduğu için önce yoğun bakım ünitesine kaldırılan Bayır, ardından normal odaya alındı. Bayır'ın durumunda bir değişiklik olmazken, jandarma ekipleri kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Alanya’da halk otobüsü şoförü öldüresiye darp edildi
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