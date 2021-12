Ankara Halk Ekmek; büfelere ekmekleri geç gönderip vatandaşları mağdur ediyor!

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin; AK Parti döneminde üç defa yapılan ekmek dağıtımını ikiye indirdiği öğrenildi. Şirketin iki defa yaptığı servisin saatlerinin de düzenli olmaması vatandaşların soğukta uzun süre sıra beklemesine neden oluyor.



ALTINOK: "KASITLI OLARAK EKMEK SEVKİYATI GECİKTİRİLİYOR"



Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) ait Halk Ekmek büfeleri önünde ekmek sırası bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti.



Halk Ekmek büfelerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kasıtlı olarak ekmek sevkiyatının geciktirildiğini ve büfe önlerinde oluşan kuyrukla da hükümete yönelik kara propaganda yapıldığını söyledi.



SABAH'a konuşan vatandaşlar da; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekmeği halk ekmek büfeleri geç gönderdiğine dikkat çekti.





ALTINOK: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKMEKLERİ GEÇ GÖNDERİYOR"



Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok:



"Buradan sesleniyorum! Ekmekleri geç getirerek bu soğukta vatandaşa zulmediyorsunuz. Görüyorum, her gün soğukta vatandaşımızı siyasi istismar aracı olarak kullanmak için ekmekleri geç getiriyorsunuz.."



"Kuyruklar çoğalıyor ama vatandaş kuyrukta ekmeği geç gönderenlere, geç getirenlere baddua ediyor. Bunu bilesiniz. Bunun siyaseti olmaz. Bu konuyu parti olarak, siyaset olarak kullanmak ve vatandaşları bu soğukta bekletmek siyasi ahlak ve edebe yakışmaz, önce insan olana yakışmaz."

"Ekmekleri saatinde getirin, gönderin, çıkartın, vatandaşlara bu karda, kışta, soğukta zulmetmeyin. Hiç kimse unutmasın ki belediyeler ve bütün kurumlar bu halkındır, vatandaşındır."



"Yuvalarınızda oturuyorsunuz; bir gün gelin, 2 saat ekmek kuyruğunda bekleyin, göreyim sizi. Her gün iki sefer bu kuyrukta bekleyen insanlarımıza günahtır, yazıktır."



TURAN: "EKMEĞİ GEÇ GÖNDERİLİP SIRANIN UZAMASINI BEKLİYORLAR"



Osman Turan: "Normal dönemlerde her gün zamanında gelen ekmek son bir aydır geç gelmeye başladı. Özellikle geç gönderilip sıranın uzamasını bekliyorlar. Sıra çok uzunsa kamyon geliyor. Sıra yoksa kamyon gelmiyor. Ve gelen kamyonlara eskiye nazaran daha ekmek geliyor. Kimseye yetmiyor. Alamayan insanlar daha da çok tepki gösteriyorlar."





ÇAY: "SAAT: 15:30'DA GELEN EKMEK ŞİMDİ NEDEN SAAT: 18:00'DE GELİYOR?"



Zekiye Çay: (Kanuni Mahallesi): "Normalde saat: 15:30'da gelen ekmek şimdi neden saat: 18:00'de geliyor? Ekmeği bilinçli bir şekilde geç gönderiyorlar. Bu bir algı operasyonu. 'Kuyruklar uzasın, millet isyan etsin' diye mi yapılıyor? Halk ekmek bayimiz arıyor, fakat dönen yok."



KAHRAMAN: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BİLİNÇLİ OLARAK İNSANLARA EZİYET ÇEKTİRDİĞİNİ BİLİYORUZ"



Emine Kahraman: (Esertepe Mahallesi): "İnsanların sıralarda kavga etmesine ortam oluşturuluyor. Saat:15:30'da gelen ekmek saat:18:00'de geliyor. Erken gidilmesi halinde soğukta bekleniyor. Evde yaşlılarımız ve çocuklarımız var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bilinçli olarak insanlara eziyet çektirdiğini biliyoruz. Önceden öyle bir sıkıntı yoktu."



KAÇAR: "GÜNDE 3 DEFA GELEN EKMEK 2 DEFA GELİYOR"



Tuncer Kaçar: (Kuşçağız Mahallesi): "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bilinçli olarak yaptığı ortada. Ekmek almaya çok erken gidiyorum ve sıra beklemek çok zor. Günde 3 defa gelen ekmek 2 defa geliyor. Bu da bilinçli yapılıyor."



BEKMEKCİ: "EKMEĞİN GELİŞ SAATLERİ BELLİ DEĞİL"



Süleyman Bekmezci: (Çiçekli Mahallesi): "Mahallemizde iki adet halk ekmek büfesi var. Halk ekmek büfesi, Yunus Emre Camii'nde evimin yanında... Önceleri sabah öğle akşam üç sefer ekmek geliyordu. Şimdi ise iki sefer ekmek geliyor. Ekmeğin geliş saatleri belli değil. Mesela saat: 15.00'de gelecek ekmek 16.00'da geliyor. Bu arada kasıtlı kuyruk oluşturuluyor. Kuyrukta bekleyenlerin çoğu gönüllü bekleyici. Sırası geliyor, tekrar almadan tekrar sıraya geçiyor. Kuyruklar suni. Geç akşam saatlere kadar büfelerde ekmek var.."

ÇOKTAN: "EKMEKLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTUKTAN SONRA GETİRİLİYOR"



AK Parti Keçiören İlçe Başkanı avukat Zafer Çoktan:

"Keçiören'de bulunan halk ekmek kuyruklarında sıra bekleyen vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde ve yapmış olduğumuz gözlemlerde, halk ekmek tarafından, ekmeklerin uzun kuyruklar oluştuktan sonra getirildiğini, hatta bazı ekmek büfelerinde, ekmeğin geldikten sonra uzun süre bekletilerek satışının yapıldığını üzülerek müşahede ettik... Yapılan muamelenin, pandemiden kaynaklanan, ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu ekonomik süreç nedeniyle durumdan gayri ahlaki biçimde siyasi çıkar amacı güdülmesi, hem özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza saygısızlık hem de siyasi ahlaka aykırı bir durum oluşturmaktadır. Bu davranışı sergileyen güruhun, bu kuyrukları referans göstererek, ülkemizin güven ve istikrarını zedeleyici söylemlerde bulunması, kötü niyetli bir yönetim anlayışını da gözler önüne sermiş olmaktadır."