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Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:00 Son Güncelleme: 21.12.2021 11:04

Bakan Soylu, “Büyükelçilerden talimat alıyorlar”

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Soylu, “Büyükelçilerden talimat alıyorlar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika'nın Avrupa'nın vakıflarından beslenip Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışan sabahtan akşama kadar video çeken, sabahtan akşama kadar cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese hakaret eden şakramanları var. Hiç kimsenin aklına gelmez mi? Üzerine elbise alacak parası olmayan adam yüzlerce insanı yanında çalıştıyor. Hiç kimsenin aklına gelmez mi? nasıl çalıştırıyor? Vakıflar, sabahtan akşama kadar bunları fonluyor. Akşam yemeklerini, yediklerini içtiklerini, elbiselerini fonluyorlar. Ne kadar küfür etse o kadar ikramiye almasını teşvik ediyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz.

Alelen casusluk yapıyorlar. Alelen bu ülkenin topraklarını bu asil ve aziz millete ihanet ediyorlar. Adam gibi bir yerlerde itibar görüyorlar. Ankara'nın göbeğindeki dünyanın en büyük olarak gösterilen Büyükelçilerden aldıkları talimatlarla ülkemizin içerisini karıştırmak için elllerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

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Bakan Soylu, “Büyükelçilerden talimat alıyorlar”
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