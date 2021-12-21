Bodrum’da Çam Balı Çalıştayı başladı

Muğla'da üretimine katkı sağlamak, katma değer oluşturmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen "Çam Balı Çalıştayı" Bodrum'da başladı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştaya Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Mehmet Zafer Kalaycı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin ile çeşitli üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sektör paydaşları ve üreticiler katıldı.

Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin'in internet üzerinden katılımcılara teşekkür ettiği çalıştayda arı sağlığı, küresel iklim değişikliğinin çam balı üretimine etkisi, konaklama noktalarının durumu gibi konular masaya yatırılacak.

Çalıştay 22 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.