Büyük Ödülün sahibi ‘İstanbul’u suya kavuşturan” Prof. Dr. Zekai Şen oldu

Türkiye'nin merakla beklediği İlim Yayma Ödülleri'nin ikincisinde ödülleri kazanan isimler Dolmabahçe Sarayı'ndaki törende onurlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a, Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan, iş dünyası, medya ve siyaset camiasından çok sayıda isim İlim Yayma Ödülleri için bir araya geldi.



İlim Yayma Ödülleri, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla veriliyor. Üç farklı kategorideki; millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar iki yılda bir düzenlenen büyük törenle onurlandırılıyor.





İSTANBUL'U SUYA KAVUŞTURAN BİLİM İNSANI: PROF. DR. ZEKAİ ŞEN



İlim Yayma Ödülleri'nde en heyecanlı an, "Büyük Ödül" sahibinin açıklandığı an oldu. Akademik ömrünün neredeyse tamamına bilime ve suyu araştırmaya adayan Prof. Dr. Zekai Şen, bilime büyük katkılarından dolayı "Büyük Ödül"ün ve 600 bin Lira mükâfatın sahibi oldu. Şen, ödülünü bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte çalıştıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Erdoğan, konuşmasında Zekai Şen'le ilgili önemli bir bilgiyi de şu sözlerle paylaştı:



"Mutluyum, özellikle de büyük ödülü Prof. Dr. Zekai Şen hocamızın almış olmasından dolayı mutluyum. Zira İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Zekai Şen hocamızdan İSKİ'de çok istifade ettik. Veysel Eroğlu hocamızla birlikte onlar da o zaman İSKİ'yi gerçekten tırmandırdılar ve susuz İstanbul'u suya kavuşturdular."



HAYATI BOYUNCA SUYUN İZİNDEN GİTTİ



2021 İlim Yayma Ödülleri'nde "Büyük Ödül"e layık görülen Nobel Ödül Beraatı sahibi Prof. Dr. Zekai Şen Türkiye ve uluslararası bilim camiasında Hidroloji, Hidroenerji Uzmanı, Bilim ve Tarihçisi, Dünyanın 500 bilim öncüsünden biri, İnşaat Yüksek Mühendisi, Akademisyen, Profesör ve Yazar olarak tanınıyor.



1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Betonarme dalından Yüksek Mühendis olarak mezun olan Şen, neredeyse tüm hayatını bilime ve araştırmaya adadı. TÜBİTAK NATO bursu ile gittiği İngiltere'den, 1972 yılında ''Imperial College of Science and Technology''den Su Bilimleri dalında Diploma of Imperial College (DIC) ve Master of Science (M. Sc.) derecelerini alan Prof. Zekai Şen, 1974 yılında Stokastik Modelleme ve Hidrolojide Uygulamaları konusunda ''University of London''dan Philosophy of Doctorate (Ph. D.) derecesi alarak Türkiye'ye döndü.



SUUDİ ARABİSTAN'DA ZEMZEM SUYUNU ARAŞTIRDI



1982-1992 yılları arasında Suudi Arabistan King Abdulaziz University, Yer Bilimleri Fakültesi, Hidrojeoloji bölümünde başkan ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 1984 yılında Suudi Arabistan'da Profesör oldu. 1992-2002 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümünde başkanlık ve öğretim üyeliği yaparak su, meteoroloji, iklim değişikliği ile yenilenebilir enerji konularında bilimsel araştırmalarda bulundu. 2002-2005 yılları arasında Petrol Bakanlığına bağlı Saudi Geological Survey isimli araştırma kurumunda Zemzem Suyu Araştırma ve Geliştirme kısmında müsteşar olarak çalıştı.



NOBEL ÖDÜL BERAATI VERİLDİ



2005 Ekim ayında Türkiye'ye dönerek İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Hidrolik Ana Bilim Dalında çalışmalarına başladı. Kendisine 1978 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 1993 yılında da TÜBİTAK Bilim Ödülü verildi. American Biography Institute tarafından dünyadaki 500 bilim öncüsü arasında seçildi. 2004-2008 yılları arasında devam eden UNESCO İklim Değişikliği Panelinde (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 2002-2007 yılları arasında Türkiye'yi temsil etmiş ve çalıştığı takıma Nobel Barış Ödülü, kendisine de bu konuda Nobel Ödül beraatı verildi.



Su Vakfı başkanlığını da yürütmekte olan Prof. Şen, Amerikan Hidroloji Enstitüsü tarafından kendisine 1982 yılında Profesyonel Su Bilimcisi ünvanı ve mühürü verildi. Dr. Zekâi Şen'in diğer önemli bir hizmeti çok fazla sayıda araştırmacıya verdiği tez hazırlama desteği ve yayın editörlüğü yardımlarıdır. Gerek ulusal gerekse uluslararası arenada yüzlerce araştırmacının gönderdiği çalışmaları hızlıca edit etmekte ve hiçbir karşılık beklemeden tavsiyelerde bulunarak çalışmalara önemli katkılar sunmaktadır.



Şen'in Google Scholar'daki h-indeksi 53, diğer uluslararası hakemli dergilerde makale çalışması 400, Toplam atıf sayısı 10975'tir. Ayrıca 16 uluslararası (İngilizce, Arapça) ve 30 ulusal kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplardan bir tanesi (Solar Energy Principles) Çin'ceye tercüme edilmiş ve bazı üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Türkçe yazdığı kitapların sayısı 40 kadardır.



LİTERATÜRE BİRÇOK YENİ BİLİMSEL YÖNTEM KAZANDIRDI



İTÜ'den emekliliğinden sonra çalışmalarına İstanbul Medipol Üniversitesi'nde devam etmekte olan Prof. Dr. Zekai Şen, birçok yeni bilimsel yöntemi dünya literatürüne kazandırmıştır ve bunlar arasında en önemlisi 2012 yılında geliştirdiği "Innovative Trend Analysis, ITA" yöntemidir. İlgilendiği konular arasında Matematik ve Stokastik süreçlerle modelleme; Fraktal geometrisi, Su Bilimleri (Hidroloji, Hidrojeoloji, Hidrometeoroloji, Çevre); Bilim Tarihi ve Felsefesi; Mantık ve özellikle de Bulanık (Fuzzy) mantık; Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar; Temiz ve Yenilenebilir Enerji konular gelmektedir.