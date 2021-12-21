Ceza Genel Kurulundan skandal karar! Eski HSYK 1. Daire Başkanı’na tahliye

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ



Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı temyiz ederek tebliğnamede Okur hakkındaki 10 yıl hapis cezasının onanması istemiyle dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna göndermişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Okur hakkında verilen kararla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Kurul, eski HSYK Birinci Daire Başkanı Okur'a verilen 10 yıl hapis cezasını bozarak, Okur'un tahliyesine oybirliğiyle karar verdi.



KURUL, OKUR'A "YÖNETİCİ DEĞİL, ÜYE" DEDİ



Ceza Genel Kurulunda görüşülen dosyada, ilk derece sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Okur'un cezası bozuldu. Hüküm, Okur'un eylemlerinin "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçunu değil, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle bozuldu.

DOSYA 3. CEZA DAİRESİNE GİDECEK

Bozma sonrasında dosya Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu tarafından alınan kararla terör yargılamalarının tamamının verildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesine gidecek. Daire heyeti bozma kararının ardından yeniden yargılama yapacak.