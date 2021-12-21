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Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir"

AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletin hukukunu gözettiğini ifade etti.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir"
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