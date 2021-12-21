Engelliler için Fizyoterapi ve Ergoterapi üniteleri hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından fiziksel ve zihinsel rahatsızlığı bulunan bireyler için fizyoterapi ve ergoterapi üniteleri açıldı. Açılış programına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda engelli vatandaş ile aileleri katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne bağlı olarak açılan fizyoterapi ve ergoterapi üniteleri, çocuk, genç, yaşlı fark etmeksizin her yaştan engelli vatandaşa hizmet verecek.

'GURUR DUYABİLECEĞİMİZ BİR HİZMETİ BELEDİYEMİZ BAŞLATTI'

Türkiye'de ve Dünya'da yaşayan engellilerin daha güzel ortamda yaşamalarını temenni eden Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "Gaziosmanpaşa'mızda gurur duyabileceğimiz bir hizmeti belediyemiz başlattı. Hem belediye başkanımıza hem de çalışanlarına, burada görev alan personele teşekkür ediyorum. Engelliler için ülkemiz, tüm kurumlarıyla her geçen gün çok daha güzel hizmetler vermekte. Bunu fazlasıyla görüyoruz. Kaldı ki engelli aileleri ve engellilerimiz için ne yapsak azdır. Bu kapsamda da çok güzel bir hizmeti, fizyoterapi ünitesini belediyemiz açtı. Böylece bizim diğer kurumlarımızdaki iş yükümüzü de üzerimizden bir nebze almış oldu" açıklamasında bulundu.

'HEDEFİMİZ TOPLUMLA BİR ARADA YAŞAYABİLECEĞİ ORTAM OLUŞTURMAK'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Her şeyden önce biz engelli kardeşlerimize hizmet yaparsak, onların bütün engelleri aşabileceğini görüyoruz. Ayrıca ülkemizin gelmiş olduğu noktada sadece engellilere hizmet etmenin ötesinde tamamen bilimsel çalışmalarla bunların hayata kazandırılması gerçekten çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu kapsamda biz de fizyoterapi ve ergoterapi ünitelerimizi burada engellilerin hizmetine açarak, bu boşluğu doldurmaya gayret ettik. İstanbul Gelişim Üniversitesi ile iş birliği içerisinde burada engelli kardeşlerimize hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Tabii ki sadece sağlık, eğitim, kültür noktasında değil, onları istihdam noktasında da farklı desteklerle hayata tutunmalarını ve kendi ayaklarının üzerinde durmayı sağlamalarını biz de amaçlıyoruz. Hedefimiz, engelli vatandaşlarımızın toplumla birlikte bir arada yaşayabileceği bir ortamın oluşmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde Fizyoterapist olarak görev yapan Zeynep Çinibulak, "Biz burada fizyoterapi hizmeti vereceğiz. Bedensel engeli olan ve Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet eden insanlara yaş sınırı olmadan hizmet vereceğiz. Nöroloji, ortopediatri ve birçok alanda çalışıyoruz ancak şu anda muhatap anlamında daha çok pediatri dediğimiz yani çocuklara hizmet edeceğiz. Hizmet sahamız genişledikçe yetişkin kişilere de hizmet vereceğiz" dedi.

Ergoterapist İlgen Çaylak ise, "Ergoterapi şu anda çok yeni olduğu için çok fazla bilinmemekte. Ergoterapi, günlük yaşam aktiviteleriyle anlamlı ve amaçlı aktivitelerle bireylerin performansını yükseltmek, var olan engeli azaltmak ya da geriletmek amaçlı bir terapi sistemidir. Şu anda bizim burada yaptığımız terapi pediatri alanıdır. Duyu bütünleme olarak da geçer. Ergoterapinin bir alt alanıdır duyu bütünleme. Duyu bütünleme özellikle de otizm gibi engel grubuna sahip çocuklarda dışarıdan ya da içimizden aldığımız duyuların anlamlı birer cevap oluşturabilme durumudur" ifadelerine yer verdi