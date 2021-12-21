İstanbul’da kar atıştırmaya başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı çeşitli bölgelerinde kar yağışı atıştırma halinde başladı. Akşam saatlerinde yağacağı belirtilen kar yağışında ilk olarak Şişlide atıştırma kar yağışı yaşandı. Hemen arkasından Arnavutköy ve Anadolu yakasında Çamlıca tepesi'nde ve yüksek kesimlerde kar yağışı hafifte olsa kendini gösterdi.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde atıştırma şeklinde başlayan kar yağışının gece saatlerinde etkili olabileceği kaydedildi.

Havaların soğuması ile birlikte İstanbul'da kış mevsiminin hissedildiği ilk kar yağışı Çatalca , Silivri ve Başakşehir'de yaşanmış ve yerde ince bir kar tabakası oluşmuştu.