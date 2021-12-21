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Giriş Tarihi: 21.12.2021 18:11

İzmir polisinden dev uyuşturucu operasyonu: 141 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisinden dev uyuşturucu operasyonu: 141 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde, helikopter destekli 2 bin personelin katılımıyla nefes kesen bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Balıkesir’de uyuşturucu satıcılarıyla çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği film sahnelerini aratmayan operasyonda 141 kişi gözaltına alındı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Balıkesir ve Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu tacirleriyle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği operasyona çeşitli şubelerden 450 ekip ve 2 bin personel katıldı. 2 polis helikopteri ve 8 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, toplam 160 adreste arama yapıldı. Operasyonda 141 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İzmir polisinden dev uyuşturucu operasyonu: 141 gözaltı
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