Kırıkkale’de karbonmonoksit zehirlenmesi

Keskin ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Durak A.ve eşi Fadime A., gece saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve nefes darlığı şikayetleri üzerine rahatsızlandı.

Çiftin yakınları tarafından 112 Acil Servis Ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirledikleri belirlendi. Yaşlı çift, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Keskin İlçe Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.