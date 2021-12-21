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Giriş Tarihi: 22.12.2021 01:18

Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de karbonmonoksit zehirlenmesi

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen yaşlı çift, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Keskin ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Durak A.ve eşi Fadime A., gece saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve nefes darlığı şikayetleri üzerine rahatsızlandı.

Çiftin yakınları tarafından 112 Acil Servis Ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirledikleri belirlendi. Yaşlı çift, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Keskin İlçe Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi
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