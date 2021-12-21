Küçük kızını pastacılık kursuna gönderdi: Kolunda doku kaybı oluştu!

Olay geçtiğimiz Ağustos ayında Maslak'ta bulunan bir pastacılık kursu okulunda yaşandı. Selen Ç.(10) fırından kendi yaptığı keki çıkarırken kolu fırın teline değdi ve yandı. Kursta görevli olan aşçı tarafından ilk müdahalenin yapıldığı küçük kız 3 gün sonra kolunda ağrı ve acı hissetmeye başladı. Kızını hastaneye götüren anne ise büyük bir şok yaşadı. Küçük kızın kolunda ikinci dereceden yanık ve yanlış müdahalenin sonucunda doku kaybı oluşmuştu.

"KIZIMIN KOLUNA YANLIŞ MÜDAHALE YAPILDI"

Anne Gözde T. Olayda kurs işletmesinin ihmali olduğunu öne sürerek davacı oldu. Gözde T. İfadesinde " Bu yaz tatilinde kızımı pastacılık kursuna gönderdim. Olay günü kızımı kurstan almaya gittiğimde bana kolunun yandığını söyledi. Ama beni bu konu hakkında bilgilendiren olmadı. Kızımın durumunun iyi olduğunu görünce eve gittik. Olaydan 3 gün sonra ise kızım kolunun çok ağrıdığını söyleyince hastaneye gittik ve o gün Selen'in koluna yanlış müdahale yapıldığını öğrendim. Kızımın kolunda ikinci dereceden yanık olduğunu ve o yanığın üzerine kursta sürdükleri kremin sürülmemesi gerektiğini, yapılan müdahalenin yanlış olduğu ve doku kaybının oluştuğunu öğrendim. Ben kızımın geçirmiş olduğu kaza ile alakalı bilgi vermedikleri ve kızımın koluna yanlış müdahalede bulunarak durumun ciddiyetini artırdıkları sebebiyle söz konusu işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi. Söz konusu yaralanma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.