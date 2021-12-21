Milli Mücadelede Gaziantep 100. yıl ulusal sergisi İstanbul’da açıldı

Gaziantep'in Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Ali Şahin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

'Milli Mücadele'de Gaziantep 100. Yıl Ulusal Sergisi'nin açılışında bir konuşma yapan Fatma Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dönüştürücü gücüyle biz ikinci yüzyıla hazırlanıyoruz. Bunu yapabilir miyiz? Vallahi yaparız. Destanı yazan atalarımızdan büyük bir ilham aldık yeni bir hikaye, yeni bir destan yazmak için buradayız. Üzerimizde çok büyük emanet var. 132 hayırsever ile Gaziantep modeli sevgi kardeşlik , barış modelidir. Bu modeli dünyaya yaymalıyız. Teknofestin Gaziantep'te yapılması ile gençlerimizin teknolojik ufku da açılmıştır. İstanbul'da yapılan Teknofestte iki tasarımın derece elde etmesi bunun göstergesidir. 30 dönümlük arazide bilim merkezi kurduk. NASA ile anlaşma yapıldı" dedi.

Haydar Ali Yıldız da bir konuşma yaparak, "Milli mücadelenin başladığı yerde böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyor, cümle şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gurur duyuyor ve cümle şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum" şeklinde konuştu.



Gaziantep Valisi Davut Gül, ev sahipliği yapan İstanbul Valiliğine, Gaziantep Büyükşehir Belediye'ne ve açılışa katılanlara teşekkür etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, arkasında bulunan duvarda yazan Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü okuyarak, "Ben Gaziantelilerin gözlerinden nasıl öpmem ki; onlar yalnız Antep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bir asırdan beri bu şehrimize gazilik onurunu yaşatan, bu şükrü bize her zaman hissettiren 6 bin 317 şehidimiz ve tüm gazilerimizin, toprağın altındaki meftun tüm Gazianteplilerin hepsini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Ali Şahin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sergiyi gezdi.