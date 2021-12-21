NUN Okulları genç öğretmenlerini arıyor

NUN Okulları
öğretmenlik mesleği için heyecan duyan ve potansiyelini nitelikli nesiller yetiştirmek için geliştirmek isteyen öğretmen adayları için 'Genç Öğretmenler Programı'nı başlatıyor. Başvurular 21 Ocak tarihine kadar yapılabilecek. Tüm branşlardan yeni mezun veya en fazla 2 yıl çalışma deneyimine sahip öğretmenlerin başvurabileceği programda, seçilen aday öğretmenler, alanında uzman kişilerden bire bir eğitim alırken aynı zamanda hem uygulama deneyimi elde edecek hem de sürecin her aşamasında deneyimli NUN Okulları öğretmenlerinden mentörlük alacaklar. 2 AY EĞİTİM
Program sonunda alınan eğitimlerin pratiğe dökülmesi açısından ders gözlemi başta olmak üzere sınıfa ve okula dair uygulamalara yönelik deneyim elde etme imkânı bulacak olan aday öğretmenler, aynı zamanda uluslararası eğitim veren ve yabancı öğrencileri bulunan bir okulda eğitimin işleyişi hakkında da tecrübe elde etmiş olacaklar. 2 ay sürecek eğitim ve uygulama sürecini başarıyla geçen öğretmenler ise 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında NUN Okullarının geniş akademik kadrosuna dâhil olma fırsatı elde edecek. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida
Üye 12 farklı ülkeden, 350 öğretmen ve idari çalışanlarıyla büyük bir aile olduklarını belirterek, "Genç Öğretmenler Programı ile insan odaklı bir bakış açısıyla herkesin potansiyeli olduğuna inandığımızı göstermek istedik. Genç yetenekler için gelişim fırsatları yaratmak için çalışıyoruz" dedi. SABAH