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Giriş Tarihi: 21.12.2021 08:55 Son Güncelleme: 21.12.2021 09:05

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'ye şafak baskını! 26 gözaltı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA HABERİ: FETÖ’ye şafak baskını! 26 gözaltı

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu 26 şüpheli tespit edildi. 6'sı mahrem imam, 6'sı görevde, 4'ü ihraç, 1'i emekli subay, 1'i görevde, 3'ü ihraç, 2'si emekli astsubay, 3'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olan şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlenerek, örgüt mensubu olduklarına dair aleyhlerine ifade olduğu kaydedildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'ye şafak baskını! 26 gözaltı
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