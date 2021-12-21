Tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı







Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda iki kişinin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisini aldı. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda ekipler harekete geçti. Ekipler, A.K.Ç. ve K.T. isimli şahısları Çeltikçi ilçesi, Antalya-Bucak kara yolunda seyir halindeyken durdurdu. A.K.Ç. ve K.T.'nin bulunduğu araçta ve üzerilerinde aramalar yapıldı. Yapılan aram sonucunda, Roma-Bizans ve İslami Dönemi'ne ait 168 sikke ve 7 tarihi obje olmak üzere 175 adet tarihi eser ele geçirildi. A.K.Ç. ve K.T gözaltına alındı. Ayrıca, Bucak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan A.K.Ç. ve K.T. sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.