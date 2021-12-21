TBMM Başkanı Şentop’tan Kuzey Makedonya’ya FETÖ Uyarısı

Uluslararası Maarif Okulları da Kalkandelen'den sonra bu yıl Üsküp'te faaliyete geçerek ilk ve orta öğretim alanında yüksek standartta eğitim verdiğini anımsatan Şentop, Yunus Emre Enstitüsü kültür, sanat ve eğitim sahalarındaki faaliyetleriyle iki ülke halklarını buluşturduğunu dikkati çekti.

Askeri alandaki iş birliğin de uzun bir geçmişi bulunduğunu belirten Şentop, "Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılımıyla bu alandaki iş birliğimiz genişlemiştir. Personel eğitimi ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonu konusundaki desteğimiz devam edecektir. Diğer taraftan koronavirüs salgını bize küresel düzeyde iş birliği ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Irk, dil, din, yaş ayırt etmeksizin milyonlarca cana mal olan koronavirüsle mücadelede, 'Dost kara günde belli olur' düsturuyla aralarında Kuzey Makedonya'nın da yer aldığı birçok ülkeye sağlık malzemesi yardımında bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini aktaran Şentop, "Türkiye yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın geliştirilmesi sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Üretim aşamasına geçildiğinde aşımızı Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimizle de paylaşmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Kısacası Türkiye olarak Kuzey Makedonya'nın hem altyapı, enerji ve sanayii hem de sağlık, eğitim, kültür ve sanat gibi birçok alanda imarı ve ihyası konusuna büyük bir önem atfediyor, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bunu derin ve güçlü bağlarımızın, dostluğumuzun bize yüklediği bir vazife olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Balkanlarda asırlardır iç içe yaşadıklarını, bu toprakların nimetlerini ve külfetlerini birlikte paylaştıklarını ve bugün de aynı bölgede birlikte yaşadıklarını dile getiren Şentop, bereketli toprakları, eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürü, çalışkan ve güzel yürekli insanlarıyla Balkanlar'ın yeryüzünde müstesna bir bölge olduğunu söyledi

Atalarının köklerinin Gevgeli'ye uzanmakta olduğunu hatırlatan Şentop, "Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki sağlam dostluk ilişkilerinin temelinde de kuşkusuz beşerî bağlarımız bulunmaktadır. Bu ülkenin kurucu halklarından olan Makedonya Türkleri de bu beşerî bağların en önemli halkasıdır. Bu vesileyle, Makedonya Türk toplumunun Türkçe Eğitim Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Makedonya Türk toplumu, asırlardır bu topraklarda kök salmış olan Türk kültürüne sahip çıkarak Makedonya'nın kültürel zenginliğini temsil etmektedir. Makedonya'nın bütün toplumları gibi, Türk toplumuna da ana dilinde iyi bir eğitim sağlanması, ilk ve ortaöğretim sürecinde Türkçe eğitimin yaygın şekilde verilmesi önem taşımaktadır. Bu konuda Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etmek isterim. Yüce Meclisinizin Yeni Vatandaşlık Yasası'nı kabul etmek suretiyle, Yugoslavya döneminde Makedonya'dan anavatanlarına göç etmiş kişilerin ve birinci derece akrabalarının Kuzey Makedonya vatandaşlığına başvurmalarına imkân sağlamış olması önemli bir gelişmedir. Bu sürecin halklarımız arasındaki bağları daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

"KUZEY MAKEDONYA'DA DA FETÖ'NÜN FAALİYET GÖSTERDİĞİNİ BİLİYORUZ VE SONA ERDİRİLMESİNE YÖNELİK SOMUT ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin bekasına yönelik terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsatan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bulunduğu birçok kurum Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış olan FETÖ mensupları tarafından uçaklar ve helikopterlerle bombalanmıştır. O gece, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımız bu darbe girişiminin akim bırakılması için kahramanca bir duruş sergilemiştir. FETÖ'nün Türkiye'deki omurgasını kararlı bir mücadele sonunda çökertmeyi başardık. FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkelerdeki etkisinin kırılmasına yönelik mücadelemizde de önemli mesafeler aldık. Bu yapının yurtdışı ayağının tamamen tasfiye edilmesini hedefliyoruz. FETÖ, eğitim kurumu ve şirket gibi maskeler altında yurtdışında faaliyet göstermektedir. Kuzey Makedonya'da da FETÖ'nün faaliyet gösterdiğini biliyoruz ve sona erdirilmesine yönelik somut adımlar atılmasını bekliyoruz. FETÖ'nün sadece Türkiye için değil bulunduğu tüm ülkeler bakımından da tehdit ve ulusal güvenlik riski oluşturduğu gerçeğini dost Kuzey Makedonya'nın göz önünde bulundurmasını arzu ediyoruz."

Uluslararası siyasette önemli kırılmalar yaşandığını, yeryüzünün herhangi bir noktasında yaşanan gelişmeler bir başka yeri hiç olmadığı kadar etkilediğini belirten Şentop, ekonomik ve ticari modeller yeni dönüşümlere ayak uydurmakta zorlandığını, tarih bugüne kadar olmadığı bir hızda aktığını belirtti.

Şentop, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ve maalesef bu dönemin ağır külfeti ve acı bedelleri ise bazı ülkelere yüklenmeye çalışılıyor. Uluslararası toplumda bir taraftan iş birliği ve sorunlara birlikte cevap verme çağrıları yapılırken diğer taraftan bazı bölgelerde ve ülkelerde ihtilaflar körükleniyor ya da görmezden geliniyor. Kabul edilemez nitelikteki bu anlayışlar ile devletlerin egemenlikleri ve toprak bütünlüklerine saygı ilkesi bir kenara bırakılıyor. Kısacası, mevcut uluslararası sistemin üzerine kurulduğu paradigmalar; günümüz meselelerine, sorunlarına ve krizlerine cevap veremez, çözüm üretemez hale geldiler. Sorgulanır hale gelen bu paradigmalara karşı dünya siyasetinde yeni bir söylem geliştirilmeli; yeni bir yaklaşım hakim kılınmalı." diye konuştu.

Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda, mevcut uluslararası düzenin baş aktörlerinin aldıkları aksiyonlarının ne yazık ki sorun çözmekten çok uzak bir görüntü sergilediğine işaret eden Şentop, "Küresel aktörlerin başında gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya karar alamamakta ya da almış olduğu kararlar sorunların çözümüne yönelik bir katkı sağlamamaktadır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda; tüm devletlerin karşısında yüksek bir sesle dile getirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemi çok büyük bir değer ve anlam taşıyor. Yeni ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu savunuyoruz. Ülkelerin egemenliğine ve eşitliğine saygı temelinde, barışı ve refahın dengeli dağılımını esas alan yeni ve daha adil bir dünya mutlaka kurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"KUZEY MAKEDONYA, BALKAN COĞRAFYASINDA BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ BAŞARIYLA SERGİLEYEN BİR ÜLKEDİR"

Balkanlar'ın Türkiye'nin dış politikasında her zaman öncelikli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şentop, Balkanlarda barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, refahın yaygınlaştırılması Türkiye'nin de arzusu olduğunu söyledi.

Türkiye bakımından Balkanların merkezindeki Kuzey Makedonya'nın özel bir önem taşıdığını ifade eden Şentop, "Birbirine tarihi ve kültürel bağlarla sımsıkı bağlı bu coğrafyanın devletleri ve insanları olarak bizleri bir araya getiren değerler ve hususlar; ihtilafa sebep olabilecek hususlardan kat kat fazladır. Birlik ve beraberliğimizin sebepleri karşısında, ihtilaf sebeplerimiz neredeyse yok mesabesindedir. Tarihin son döneminde bu bölgede yaşanan bazı geçici sorunlara aldanmamak gerekir. Esasen, bu toprakların genlerinde olan din, dil, ırk ayrımı gözetmeden birlikte barış ve huzur içerisinde yaşama kültürü dünyaya örnek olacak niteliktedir. Kuzey Makedonya bu güzel hasletlerin mirasçılarının en önde gelenlerindendir. Kuzey Makedonya, Balkan coğrafyasında barış içinde bir arada yaşama kültürünü başarıyla sergileyen bir ülkedir. Bu, bölgemizin sıkıntılı günler geçirdiği bu dönemde bilhassa önemlidir. Sözlerimi tamamlarken, kardeş Kuzey Makedonya ile her alandaki iş birliğini geliştirmeye devam edeceğimizi ve bu güzel ülkenin daima yanında duracağımızı belirtmek isterim. Yüce Meclisinize hitap etmekten mutluluk duyduğumu bir kez daha ifade ediyor ve hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." diye konuştu.